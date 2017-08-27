"الهجرة": معسكرات رياضية لأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين با​لخارج 06:40 م الأحد 27 أغسطس 2017

السفيرة نبيلة مكرم من توقيع البروتوكول

كتبت - نورا ممدوح:وقعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الأحد، بروتوكول تعاون مع شركة "ويل سبرينج"، لعمل معسكرات رياضية لأبناء مصر من الجيلين الثاني والثالث في مدينة شرم الشيخ.ويشمل برنامج التعاون بعض المحاضرات عن تاريخ مصر ودورها الريادي في المنطقة وبعض التضحيات التي قدمتها عبر العصور.وقالت وزيرة الهجرة -خلال توقيع البروتوكول-، إن الهدف من التعاون مع المؤسسة يهدف لخدمة أبناء المصريين بالخارج وربطهم بالوطن، وتصحيح المفاهيم لدى الشباب ‏والأطفال ‏المقيمين بالخارج.وأكدت مكرم، أن أهمية تنظيم هذه المعسكرات لصد ما يتعرضون له أحيانًا من بث مفاهيم غريبة عن تقاليدنا وقيمنا، بالإضافة إلى التوسيع من دائرة ‏المنتديات التي ‏نظمتها الوزارة للشباب لاستهداف فئة جديدة من الأطفال يكونون على صلة دائمة بالوطن.وتابعت وزير الهجرة، أن الثقافة المصرية تقوم على القيم والمباديء، مشيرةً إلى أن الكثير من الآباء المصريين بالخارج يعانون من أن أولادهم يفقدون القيم المصرية والعادات.وزادت أنها تفخر ‏بتعاون الدولة مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لصالح المصريين في الخارج والاهتمام بأبناء المهاجرين‎.وأضافت أن عقد "ويل سبرنج" لمعسكرات صيفية في الصعيد يساعد بشكلٍ كبير على رفع الوعي في المحافظات الأكثر ‏تصديرًا للهجرة، وهو ما يساعد على تحقيق رؤية وإستراتيجية الوزارة‎.‎وتابعت: "أنه سيتم الإعلان عن المواعيد وفتح باب التسجيل على موقع الشركة"، مؤكدةً أنه من المقرر تنظيم العديد من المعسكرات خلال الفترة المقبلة.من جانبه أعرب خالد فوزي، مدير شركة "وويل سبرنج"، عن سعادته بالنشاطات التي تقوم بها الشركة تجاه هذه الشريحة الهامة من أنشطة وفعاليات مختلفة، حيث كانت البداية الفعلية لهذه الشركة عام 2010، واستمر العمل على هذا المنحى حتى الوقت الحالي.وأضاف فوزي، أن الشركة تعي أهمية الشباب وتلمس قدراتهم الكبيرة على التغيير والمساهمة في عمليات التنمية المستدامة لمصر، ويبقى العمل على تفجير هذه الطاقات وتسخيرها للصالح العام، مؤكدًا أن الإيمان بالشباب المصري مترسخ في نفوس القائمين على الشركة، والعمل عليه يتم من خلال معسكرات وأنشطة متنوعة تساعد على اكتشاف النفس وترسيخ مفاهيم الولاء للوطن.وشدد على أهمية التعاون مع وزارة الهجرة لما تقوم به الوزارة من مجهودات كبيرة تجاه الشباب المصري بالخارج والجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين في دول المهجر، مشيرًا لما يمثله هذا التعاون من إضافة كبيرة للشركة ودفعة حقيقية في طريق الاستمرار نحو هذا الهدف.وأوضح فوزي أن المعسكر يستمر لمدة 6 أيام في مدينة شرم الشيخ لسن من 12 إلى 16 عام للشباب الذين يأتون إلى مصر مرات قليلة، للاستمتاع بمصر ونقل أهم القيم الوطنية لهم.وردًا على سؤال "مصراوي"، حول تكلفة الاشتراك في المعسكر، قال إنه لم يتم التحديد بعد، مستطردًا: "السعر سيكون مناسبًا جدًا".وأشار مدير شركة "وويل سبرنج" إلى أن البرنامج يستهدف الوصول إلى 200 شاب وفتاة بمجرد فتح التسجيل "أونلاين".وكانت السفيرة نبيلة مكرم، شاركت الأسبوع الماضي في حفل رياضي لأبناء المصريين بالخارج ضمن معسكر ‏ثقافي رياضي نظمته "ويل سبرنج" في أحد ‏المدارس الخاصة بالتجمع الخامس.

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