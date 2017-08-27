البشير: السودان يتعاطف مع الشعب الليبي

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن السودان ظل يتعاطف ويتضامن مع الشعب الليبي بحكم الجوار والقواسم المشتركة، مشددًا علي دعم السودان لكافة الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والمستدام في ليبيا.

وقال البشير- في كلمته خلال جلسة المباحثات الرسمية بين الجانبين السوداني والليبي، والتي عقدت، اليوم الأحد، بالخرطوم - "سنواصل مساعينا حتى تتجاوز الشقيقة ليبيا عثرات ما بعد الثورة.. وفي هذا الإطار وانطلاقا من واجب الأخوة قدم السودان الدعم والمساندة للشعب الليبي في سبيل تحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والكرامة".

وأضاف "أن مواقف السودان الثابتة تجاه الأشقاء في ليبيا تتمثل في أن اتفاق الصخيرات، الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 2015، يمثل الأساس في كل الجهود والمبادرات الرامية لتحقيق الوفاق بين الليبيين، بجانب الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية الشرعية ووحدتها واحترام سيادة القانون، ودعم الخرطوم لكل جهد يوحد الليبيين في صعيد واحد ويضمن حقهم في الإسهام والمشاركة في إعادة بناء مستقبلهم".

ونوه البشير بأهمية تعزيز التعاون والتشاور وتوحيد جهود البلدين في قضايا أمن الحدود ومكافحة الإرهاب بمختلف صوره والجريمة المنظمة والتصدي لكافة أشكال التهريب العابر للحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار الاتفاقيات وآليات التعاون ذات الصلة الموقعة.

كما شدد علي ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها، مشيرا إلي أن وحدة التراب الليبي غاية يسعى السودان لها ويرفض المساس بها، معلنا رفض الخرطوم لأي تدخل خارجي لا يقبله الشعب الليبي.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج قد وصل اليوم إلى السودان في زيارة رسمية تستغرق يومين، لمناقشة عدد من الملفات أهمها دعم واستقرار الأوضاع في ليبيا، فضلا عن ملفات التعاون الاقتصادى وقضايا التعليم والاستثمار المشترك والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية بين البلدين.