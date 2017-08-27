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الشرطة الباكستانية تفريق مظاهرة ضد أمريكا في مدينة كراتشي

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مصراوي Masrawy

الشرطة الباكستانية تفريق مظاهرة ضد أمريكا في مدينة كراتشي

06:47 م الأحد 27 أغسطس 2017

الشرطة الباكستانية تفريق مظاهرة ضد أمريكا في مدينة كراتشي

الشرطة الباكستانية

إسلام آباد - (أ ش أ):

استخدمت الشرطة الباكستانية، الأحد، الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية في مدينة كراتشي بجنوب البلاد.

وذكرت (ايه بي سي نيوز) الأمريكية أن الشرطة الباكستانية إعترضت طريق مجموعة من الطلاب نظموا مسيرة نحو القنصلية الأمريكية في كراتشي ، وإستخدمت الغاز المسيل للدموع بعد وقوع إشتباكات تسببت في إصابة ضابط.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد هاجم باكستان في خطابه الذي عرض فيه إستراتيجيته حول أفغانستان الأسبوع الماضي ، متهمًا إياها بأنها شكلت "في معظم الأحيان ملجأ لعناصر ينشرون الفوضى والعنف والرعب".

وقال ترامب " إن باكستان ستخسر كثيرًا إذا واصلت إيواء مجرمين وإرهابيين يزعزعون أمن أفغانستان المجاورة" ، مشددًا على أن هذا الوضع يجب أن يتغيّر فورا.

وسبق أن اتهمت واشنطن عدة مرات باكستان بإقامة روابط مفترضة مع حركة طالبان الأفغانية التي تواصل منذ سقوط نظامها في 2001 محاربة قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنتشرة في أفغانستان.

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