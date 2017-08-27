سقوط طائرة صغيرة في ألمانيا

برلين - (د ب أ):

سقطت طائرة صغيرة على بعد أمتار قليلة من طريق للسكك الحديدية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية.

وأعلنت الشرطة أن الحادث تسبب وفاة قائد الطائرة الهاوي 82 عاما، فيما نجا كلبه الذي كان على متن الطائرة.

وقد ضلت الطائرة طريق الطيران المعتاد الرابط بين مدينتي لير وإيمدن، واكتشف قائد أحد القطارات حطام الطائرة وأبلغ قوات الإنقاذ.

وحسب قوات الإطفاء، فإنه لم يُعْرَف بعد السبب في سقوط الطائرة ذات المحرك الواحد، وكان قائد الطائرة قد أقلع من جزيرة نوردرني في بحر الشمال متوجها صوب مدينة أولدنبورج.