غلق ١١٣ منشأة غذائية وإعدام 3 آلاف كيلو أغذية فاسدة بالدقهلية 06:31 م الأحد 27 أغسطس 2017

أحمد الشعراوي

الدقهلية - رامي القناوي:أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم الأحد، عن إغلاق ١١٣ منشأة غذائية، وإعدام ٣ آلاف و٣٠ كيلو أغذية ومشروبات فاسدة، وذلك خلال حملات صحية شنتها مديرية الصحة على مدار الأسبوع الماضي.وقال محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه جرى تحرير ١٥١ محضر جنحة صحية لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص ونقص في الاشتراطات الصحية، فضلاً عن سحب ٥٠٣ عينة متنوعة، وإرسالها إلى المعامل المركزية للتحليل.وفي السياق، كلف المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.​

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