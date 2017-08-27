مخالفات مناقصة مستلزمات المستشفى التخصصي بدمياط أمام النيابة الإدارية

دمياط - محمد إبراهيم

أحال محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الأحد، مخالفات مناقصة شراء مستلزمات المستشفى التخصصي إلى النيابة الادارية للتحقيق.

وتابعت إدارة التفتيش المالي والإداري في ديوان عام المحافظة شكوى مقدمة بشأن وجود مخالفات في مناقصة شراء مستلزمات للمستشفى، وتبين ارتفاع الأسعار التي تم التعاقد بها على توريد تلك الأصناف، فضلاً عن عدم مطابقتها المواصفات.

وكشفت التحقيقات أن تلك المخالفات تعد من المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها، لذا قرر المحافظ إحالة التحقيق للنيابة الإدارية للاختصاص، وذلك طبقًا لنص المادة ٦٠ من القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية.