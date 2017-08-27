محافظ سوهاج يحيل ملف تطوير كورنيش البلينا إلى النيابة (صور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أحال محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، اليوم الأحد، واقعة تأخر أعمال ترميم وتطوير وصيانة كورنيش النيل بمدينة البلينا إلى النيابة الإدارية للتحقيق.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمركز ومدينة البلينا، والتي رافقه فيها كمال شلبي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عبدالمنعم العلكي مدير إدارة شرطة المرافق.

تفقد المحافظ الكورنيش والمرسى السياحي على النيل بالمدينة وتابع أعمال النظافة والتجميل بها في إطار استعدادات أجهزة المحافظة لعيد الأضحى المبارك.

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وقرر المحافظ استبعاد مدير إدارة التموين والتجارة الداخلية بالبلينا بسبب وجود عدد من سيارات النقل الكبيرة المحملة بأسطوانات البوتاجاز على الكورنيش وسط الكتلة السكانية ومخالفة ذلك لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وشدد محافظ سوهاج على مسؤولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية وسهولة الحركة للمواطنين.