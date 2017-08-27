بالصور.. محافظ سوهاج يفتتح معرض "أهلا بالعيد" في جرجا
بالصور.. محافظ سوهاج يفتتح معرض "أهلا بالعيد" في جرجا
06:17 م الأحد 27 أغسطس 2017
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سوهاج - عمار عبدالواحد:
افتتح محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، اليوم الأحد، معرض "أهلاً بالعيد" لتوفير السلع الغذائية المخفضة والأدوات المدرسية بمركز ومدينة جرجا، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك والعام الدارسي الجديد.
وفي السياق، أكد المحافظ أن جميع منتجات المعرض تخضع لرقابة مباحث التموين، وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.
وأضاف المحافظ أن المعرض يضم 33 من العارضين، ويوفر اللحوم بسعر 90 جنيه للكيلو، بالإضافة إلى السلع والمواد التموينية والغذائية، وأدوات ومستلزمات المدارس، مشيرًا إلى أن المعرض يقام بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا والغرفة التجارية ومديرية التموين.
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