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في الشارع.. أقباط "عزبة الفرن" بالمنيا يقيمون قداس الأحد (صور)

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مصراوي Masrawy

في الشارع.. أقباط "عزبة الفرن" بالمنيا يقيمون قداس الأحد (صور)

05:52 م الأحد 27 أغسطس 2017

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المنيا - ريمون الراوي: 

أقام أقباط عزبة "محمد موسى" الشهيرة بـ"عزبة الفرن"، في مركز أبو قرقاص بالمنيا، قداس اليوم الأحد، مفترشين أحد شوارع العزبة، كرد فعل على قرار أمني سابق بإغلاق مبنى الجمعية القبطية بالعزبة لعدم وجود ترخيص بالصلاة فيها، فيما أكد الأنبا مكاريوس الأسقف العام بالمنيا، أن القداس أقيم دون أدنى اعتراض من جيرانهم المسلمين.

وخلال لقاء مع الأهالي الذين شاركوا بالقداس، حصل "مصراوي" على تذكار ودعوة لذكرى أربعين أحد موتى العزبة يعود إلى العام 1999، وقد دونت به إشارة إلى مكان صلاة القداس في مقر الجمعية القبطية بعزبة الفرن.

من جانبه، قال الأنبا مكاريوس إن المسلمين من أهالي عزبة الفرن "لم يسبق لهم وأن اعترضوا في أي وقت من الأوقات على صلاة إخوانهم الأقباط، لأن ود وعشرة وجيرة طيبة تجمع بينهم بعكس ما أشيع في عدد من وسائل الإعلام"، متسائلاً عن جدوى منع الأمن للمصلين من إقامة شعائرهم داخل الجمعية.

وأوضح مصدر أمني في المنيا، في تصريحات سابقة لمصراوي، أن الشرطة لم تمنع صلاة في كنيسة، وإنما منعت استغلال مبنى غير مرخص قانونًا للصلاة دون تصريح، يقصد مقر الجمعية.

كما عين مركز شرطة أبو قرقاص، قوة أمنية لحفظ النظام بالقرية، وأكد مصدر أمني عدم احتجاز أي من الأهالي بديوان المركز.

وجاء ذلك ردًا على موجة غضب سيطرت على أقباط العزبة، الذين هددوا بإرسال برقيات استغاثة إلى رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية، يتضررون فيها مما وصفوه بـ "إقدام أجهزة أمن المنيا على منعهم من إقامة قداس الأحد، حسب عادتهم المتصلة، على مدار السنوات الماضية".

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مصراوي Masrawy

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