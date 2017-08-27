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حسن راتب لمصراوي: علاء حسانين سرق الأمانة.. وادعى أنه شريكي

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مصراوي Masrawy

حسن راتب لمصراوي: علاء حسانين سرق الأمانة.. وادعى أنه شريكي

06:28 م الأحد 27 أغسطس 2017

حسن راتب لمصراوي: علاء حسانين سرق الأمانة.. وادعى أنه شريكي

رجل الأعمال حسن راتب

كتب - مصراوي:
قال رجل الأعمال حسن راتب مالك قناة المحور، إنه تعرض لعملية نصب من قّبل البرلماني السابق علاء حسانين، قام على إثرها بتقديم بلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وأضاف "راتب" في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأحد، أن الواقعة ترجع إلى أنه قام بتسليم مبلغ مالي على سبيل "الأمانة" إلى البرلماني السابق علاء حسانين، كوسيط لتسليمها إلى أحد الأشخاص، إلا أنه استولى عليها لنفسه، على حد قول راتب.

وأشار "راتب"، إلى أنه أجرى عدة محاولات مع "حسانين" من أجل استرداد المبلغ المُستولى عليه لكنها باءت بالفشل، نافياً وجود أي شراكة بينهما، كما ادعى فى التحقيقات، فقدمت بلاغ إلى الجهات المختصة.
كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض أمس السبت، على "حسانين" بمدينة الشيخ زايد، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره في الاتهام المنسوب إليه بالنصب والاحتيال، ونُقل إلى أبو النمرس، حيث صدور قرار النيابة.

وقررت نيابة مركز الجيزة، برئاسة المستشار محمد حمزاوي وكيل النائب العام، اليوم الأحد، حجز النائب البرلماني السابق علاء حسانين في اتهامه بالنصب والاحتيال على رجل الأعمال حسن راتب، لحين ورود التحريات، تمهيدًا لاتخاذا قرار بشأنه.

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مصراوي Masrawy

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