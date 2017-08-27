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قطاع المعاهد الأزهرية ينهي الاستعداد لبدء العام الدراسي 23 سبتمبر المقبل

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مصراوي Masrawy

قطاع المعاهد الأزهرية ينهي الاستعداد لبدء العام الدراسي 23 سبتمبر المقبل

06:25 م الأحد 27 أغسطس 2017

قطاع المعاهد الأزهرية ينهي الاستعداد لبدء العام الدراسي 23 سبتمبر المقبل

قطاع المعاهد الأزهرية

القاهرة- أ ش أ:أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، الأحد، استكمال الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد بالمعاهد الابتدائية والاعدادية والثانوية الأزهرية بالمحافظات يوم 23 سبتمبر المقبل.وأوضح الدكتور محمد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم توفير الإمكانات التقنية والبشرية للمعاهد الأزهرية وتلبية احتياجاتها من المدرسين والموجهين وسيتم الانتهاء من توفير الكتب الدراسية.وأشار إلى أنه طالب مديري القطاعات والمعاهد بتوفير كل الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد من أول يوم وسد أي عجز في المدرسين.وكان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قد شارك في اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لبحث استعدادات العام الدراسى.

هذا المحتوى من

Asha

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