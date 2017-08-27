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التعليم العالي: 153 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثالثة للتنسيق حتى الآن

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مصراوي Masrawy

التعليم العالي: 153 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثالثة للتنسيق حتى الآن

06:23 م الأحد 27 أغسطس 2017

التعليم العالي: 153 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثالثة للتنسيق حتى الآن

كتب- محمد قاسم:

صرح السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالي، بأن 153 ألف و500 طالب وطالبة من المرحلة الثالثة من التنسيق الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني بلغ حتى الآن.

وأكد عطا في بيان صحفي اليوم الأحد، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، مطالبًا الطلاب بتحري الدقة في اختيار رغباتهم، والتأكد من تسجيلها على موقع التنسيق، وتعديل ما يرغبون فيه حتى إغلاق التنسيق.

وأوضح أن مكتب التنسيق سيوزع الطلاب حسب آخر رغبات تم حفظها على الموقع.

وناشد عطا طلاب المرحلة الثالثة وطلاب الدور الثاني للثانوية العامة، والمتخلفين عن التقديم في المرحلة الأولى والثانية للتنسيق سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق قبل انتهاء موعد المرحلة الثالثة مساء غدٍ الاثنين، لافتًا إلى أنه لن تتاح أمامهم هذه الفرصة مرة أخرى.

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