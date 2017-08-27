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الطيران الأمني السعودي يكثف طلعاته الجوية استعدادًا لاستقبال الحجاج

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مصراوي Masrawy

الطيران الأمني السعودي يكثف طلعاته الجوية استعدادًا لاستقبال الحجاج

06:34 م الأحد 27 أغسطس 2017

الطيران الأمني السعودي يكثف طلعاته الجوية استعدادًا لاستقبال الحجاج

الطيران الأمني السعودي - ارشيفية

الرياض - (أ ش أ):

كثف الطيران الأمني السعودي من طلعاته الجوية استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا بالتوافد إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وذلك من خلال مسح جميع الطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة ورصد الحالة الأمنية فوقها.

وأوضح القائد العام للطيران الأمني اللواء الطيار محمد بن عيد الحربي - في تصريح له اليوم الأحد بثته وكالة الأنباء (واس) - أنه يتم حاليًّا تنفيذ عدد من الجولات الجويَّة للتركيز على مداخل مكة المكرمة الرئيسية والطرق السريعة التي تربط بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة لمتابعة ورصد الحالة الأمنيَّة والحركة المرورية ورصد توافد الحجاج ، وكشف طرق تسلَّل الحجاج غير النظاميين عبر طلعات جوية خاصة بذلك مع جهات الضبط الأمني.

وأكد القائد العام الجاهزية التامة لطيران الأمن ترقبا لوصول حجاج بيت الله الحرام واستقرارهم يوم التروية في منى ومتابعة الموقف عن كثب عبر زيادة الرحلات الجوية من فجر اليوم الثامن وتمتد حتى ساعة متأخرة.

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