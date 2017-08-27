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توفير 280 وحدة سكنية جديدة لـ«الإسكان الاجتماعي» في دمياط

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توفير 280 وحدة سكنية جديدة لـ«الإسكان الاجتماعي» في دمياط توفير 280 وحدة سكنية جديدة لـ«الإسكان الاجتماعي» في دمياط

التحرير

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أعلن الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على تعديل قرارات التخصيص الخاصة بأراضى مشروع الإسكان الاجتماعى، لتوفير 14 عمارة إسكان جديدة للمرحلة الثالثة للمشروع بشطا، بإجمالى 280 وحدة سكنية.

وأوضح طه، في بيان له اليوم الأحد، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بتعديل القرارات الصادرة بشأن تخصيص قطع الأراضى ملك الدولة بمحافظة دمياط، من بينها القرار رقم ١٠١٢ لسنة ٢٠١٥، والخاص بتعديل القرار رقم ٥١٩ لسنة ٢٠١٤ بإضافة مساحة ١٥٠٠٠متر مربع إلى مساحة ١٣٠٠٠ متر مربع، وذلك ليبلغ إجمالى المساحة المخصصة ٢٨٠٠٠متر مربع لإقامة عمارات سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان.

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وأضاف طه أن التعديل تضمن التخصيص لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى بدلا من مديرية الإسكان، مؤكدًا أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه المساحات، وعمل دراسة تكلفة ومجسات تمهيدًا لطرح إنشاء ١٤ عمارة جديدة بشطا.

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