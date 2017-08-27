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موظفو «عمال مصر» يحصلون على جزء من مطالبهم.. ومناقشة العلاوة بعد العيد

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موظفو «عمال مصر» يحصلون على جزء من مطالبهم.. ومناقشة العلاوة بعد العيد موظفو «عمال مصر» يحصلون على جزء من مطالبهم.. ومناقشة العلاوة بعد العيد

التحرير

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استجابت قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال ، لبعض من مطالب العمال، الذين كانوا قد دخلوا سابقًا في اعتصام لأجل تنفيذها، فيما أرجأت مطالب أخرى لما بعد إجازة عيد الأضحى.

وصرح عصام عزت، نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالاتحاد، بأنه تم صرف مستحقات العاملين الخاصة بمنحتي عيدي الفطر الماضي والأضحى المقبل، دون خصومات، مع بداية الأسبوع الحالي، وتم الاتفاق على مناقشة صرف العلاوة المستحقة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية للعاملين بعد الإجازة.

وأوضح عزت، في تصريحات لـ"التحرير"، أن من حق العمال مساواتهم بزملائهم العاملين في قرية الأحلام التابعة للاتحاد بالساحل الشمالي، وذلك في صرف مستحقاتهم.

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من جانبه، ذكر مصدر في اتحاد العمال - طلب عدم ذكر اسمه - أن أزمة صرف العلاوة متعلقة بقرار من محمد سعفان وزير القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الأزمة لم تتوقف عند احتجاجات موظفي الاتحاد،  فالنقابة العامة للصناعات الكيماوية دخلت في صدام مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية؛ لعدم صرف العلاوة للعاملين التابعين لها.

كان العاملون باتحاد نقابات عمال مصر قد نظموا وقفة احتجاجية في 13 أغسطس الجاري، للمطالبة بصرف المنح المتأخرة ومنحة عيد الأضحى المقبل، ولصرف العلاوة المقرر لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، التي أقرها مجلس النواب، وصدّق عليها الرئيس عبد الفتاح .

وعلق العاملون في حينها اعتصامهم بعد التفاوض مع ممثلي نقابة العاملين بالاتحاد، ووعود من أمين صندوق اتحاد عمال مصر بالبدء في تنفيذ مطالبهم قبل حلول عيد الأضحى.

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التحرير

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