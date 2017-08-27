نار الانتظار تحرق السياح بمحطة قطار أسوان.. ومسؤول: «خايفين عليهم» (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

شهدت حركة القطارات بين محافظتى أسوان والقاهرة حالة من الارتباك، خاصة على خطوط الوجه القبلى، للأسبوع الثانى على التوالى.

وتسبب اضطراب مواعيد انطلاق القطارات في تكدس الركاب على الأرصفة، الأمر الذي أثار حفيظة المسافرين بعد تأكيدات مسؤولي وزارة النقل مرارا وتكرارا على انتظام مواعيد سير القطارات بعد حادث التصادم في الإسكندرية.

شاهد من أهلها

قال أحمد راشد، رئيس لجنة السياحة بمجلس محلى محافظة أسوان سابقًا، إن الأزمة التى يعانيها الآن مرفق السكة الحديد سببها الإهمال المتراكم طوال السنوات الماضية، وعدم تطوير إمكانيات الهيئة من معدات وقطارات وبنية أساسية.

وكان راشد أحد شهود ارتباك مواعيد انطلاق القطارات، إذ أوضح أنه اصطحب أسرته يوم 24 أغسطس الماضى من الإسكندرية إلى أسوان فى رحلة انطلقت فى تمام الرابعة والنصف ظهرًا، والتى وصلت فى نفس هذا التوقيت إلى محطة أسوان، أى استغرقت 24 ساعة كاملة.

ووصف المسؤول السابق رحلته بــ«العذاب»، وشاهد خلالها قطارات بلا جرارات، وتأخيرا وإهدارا للوقت، وإهدارا لآدمية وكرامة الإنسان، على حد تعبيره.

وأضاف راشد خلال حديثه لـ"التحرير": من غير المعقول أن تظل الأوضاع بهذا الشكل، فى الوقت الذى من المُقرر أن تتحول المحافظة خلال الأشهر المقبلة إلى محط أنظار العالم أجمع، عقب استضافتها العديد من الفعاليات والاحتفاليات».

وينطلق الاحتفال بمرور 200 عام على اكتشاف معبد أبوسمبل في سبتمبر المقبل وأيضا احتفالية تعامد الشمس على معبد أبوسمبل، في الوقت الذي تستعد فيه المحافظة لبدء الموسم السياحى والمقرر له أن يبدأ فى شهر أكتوبر.

شاهد أيضا

شكاوى طبيعية

وفي سياق متصل، أكد مسؤول بالمنطقة الجنوبية للسكك الحديدية في أسوان، بأن حركة القطارات ستنتظم بشكل طبيعى خلال المرحلة المقبلة، عقب سياسية الإصلاح الشاملة التى تتبعها الدولة حاليًا لتطوير منظومة ومرفق السكك الحديدية باعتباره من أقدم مرافق الدولة.

ولم ينف المسؤول - الذي فضل عدم ذكر اسمه- التأخيرات الحالية فى مواعيد وصول رحلات القطارات بين القاهرة وأسوان والعكس، وقال إن شكاوى الركاب طبيعية نظرًا لحالة الارتباك التى يشهدها مرفق السكك الحديدية عقب حادث الإسكندرية.

ولفت إلى أن القطارات قيام محطة أسوان منتظمة إلى حد كبير، مرجعا التأخير إلى حرص الهيئة حاليًا على عدم تشغيل جرارات القطار المتهالكة ودائمة التعطل، حرصًا على سلامة الركاب.

سكك مهلهلة

من جانبه، قال النائب محمد سليم عضو مجلس النواب بأسوان، إنه تقدم ببيان عاجل إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات للمطالبة بسرعة إيجاد حلول عاجلة لمشاكل وأزمة قطارات الوجة القبلى والصعيد، والتى نتج عنها تعطل مصالح المواطنين وتأخر رحلات القطارات على خطوط الوجة القبلى.

وأوضح النائب، في بيان له، أنه فى يوم 14 أغسطس الحالى اشتعلت النيران بجرار القطار رقم 983 الأسبانى القادم من "أسوان - القاهرة" بقرية العوينية، التابعة لمركز إدفو واستمر توقف القطار لمدة تجاوزت الـ6ساعات، أعقبه حادث آخر في يوم 16 إذ توقف القطار رقم «980 VIP» القادم من القاهرة أمام قرية سلامون التابعة لمركز طما في سوهاج نتيجة عطل بالجرار، واستغرق ذلك أكثر من 8 ساعات دون الإمداد بجرار طوارئ، وفي نفس اليوم توقفت حركة القطارات المقرر قيامها من محطة أسوان لمدة تجاوزت الـ8 ساعات، بسبب إضراب سائقى القطارات، والتى نتج عنها تكدس المحطات بالمسافرين من بينهم سائحون أجانب بشكل يسيء لسمعة مصر سياحيًا.

وأوضح النائب البرلمانى، أن أسباب إضراب السائقين تعطل أجهزة التحكم (إيه تى سي) المسؤولة عن التواصل بين سائقى القطارات والأجهزة الأرضية التى تستقبل الإشارات، وكذلك تعطل الإشارات الكهربائية (للسيمافورات) التى تعطى دلالة السرعة، وكذلك الإشارات الميكانيكية بخط الصعيد والتى دائما ما تتعرض إلى أعطال والتى يفشل أمامها السائق للتعرف على اتجاه السيمافور من الفتح والغلق.