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«الجزارين»: اللحمة البلدي الأفضل عالميًا.. ودمها خفيف (فيديو)

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«الجزارين»: اللحمة البلدي الأفضل عالميًا.. ودمها خفيف (فيديو) «الجزارين»: اللحمة البلدي الأفضل عالميًا.. ودمها خفيف (فيديو)

التحرير

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أكد يوسف البسومي، النقيب العام للجزارين، أن اللحوم المصرية هي الأفضل على مستوى العالم، :"اللحمة المصرية مميزة بأن دمها خفيف زى الشخصية المصرية".

وأضاف البسومي، خلال لقائه بقناة "دريم"، اليوم الأحد :"اللحمة المصرية البلدي سبب جودتها هو طبيعة الأرض المصرية ومياه النيل وحالة الطقس التي تعتبر السبب في جودتها وقلة نسبة فيها".

وتابع: "لحم البتلو أقل في الفائدة الغذائية ولكن بعد الطبخ تكون بطعم لذيذ، وليس بها نسبة دهون عالية"، موضحا أن إستراليا تعتمد على العلف الهرموني ولذلك وزارة الزراعة منعت التعامل معها.

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واستكمل: "على الجزارين إتباع الشريعة الإسلامية في ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى".

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التحرير

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