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ارتفاع ملحوظ في أسعار الحديد.. و«عز» الأغلى

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ارتفاع ملحوظ في أسعار الحديد.. و«عز» الأغلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الحديد.. و«عز» الأغلى

التحرير

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شهدت الحديد اليوم الأحد ارتفاع ملحوظ بأرض المصنع، وسجل "عز" أعلى سعر بنحو 11850 جنيه للطن، فيما سجل حديد المصريين 11700 جنيه للطن، وبشاى 11800 جنيه للطن، وحديد العتال وعطية 11750 جنيه للطن، والمراكبي والكومى 11650 جنيه للطن، والمعادى 11500 جنيه للطن، وحديد العشرى نحو 11550 جنيه للطن.

وأكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، ورئيس مجموعة الجيوشي للصلب، أن السبب فى ارتفاع أسعار الحديد هو ارتفاع سعر المادة الخام البيليت بنحو 80 دولارا بعد فترة ثبات طويلة لم يتخط السعر فيها حاجز الـ450 دولارا، بينما اليوم يصل إلى 520 دولارا، ما أثر على الأسعار بالسوق المحلية.

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 يذكر أن أسعار مواد البناء خلال عام 2016 ارتفعت لأكثر من الضعف، حيث كان يباع طن الحديد ما بين 4800 و5000 جنيه مع بداية العام الماضي، ثم تدرجت الزيادة مع ارتفاع لأكثر من الضعف أيضًا، إلى أن وصل سعر الطن مع نهاية ديسمبر الماضى إلى 10575 جنيها.

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التحرير

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