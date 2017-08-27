البورصة تربح 1.4 مليار جنيه رغم تراجع مؤشرها الرئيسي

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أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة يوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، على تباين فى الأداء، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.4 مليار جنيه، بدعم من مشتريات عربية وأجنبية.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 12913.25 نقطة، بينما صعد مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 699.16 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 1567.67 نقطة.

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ومالت تعاملات المصريين نحو البيع المكثف بصافي بيعي 423.4 مليون جنيه ، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 175 مليون جنيه و 257.4 مليون جنيه على التوالي.