طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء بسبب كثرة الاستدراكات على قراراته

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قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء، بسبب قيامه بإصدار ثلاثة عشر استدراكا لقرارات لرئيس مجلس الوزراء منذ بداية 2017، خاصة بتخصيص أراض وغيرها، مما أدى إلى صدور استدراك لقرار صادر خلال فترة خمسة عشر يوما، متسائلة: «ما الأسباب التى أدت إلى هذا الكم من الاستدراكات لقرارات رئيس مجلس الوزراء وما ملاءمة السقوط السهو فى الاستدراك؟ وما آليات التأكد من ضبط القرار ومراجعته الدقيقة قبل إصداره ولماذا يحدث ذلك؟».

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وقالت النائبة إن الاستدراكات التى تمت لقرارات رئيس مجلس الوزراء بدأت باستدراك رقم 1973 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض كائنة بطريق الخارج - الداخلة بمركز الخارجة بالوادى الجديد لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة مقر للهيئة عليها، واستدراك رقم 2258 لسنة 2016 بتخصيص قطعتي أرض تابعتين لمركز ومدينة بنها بالقليوبية لصالح مديرية التربية والتعليم لبناء مدارس عليها، واستدراك للاتفاقية رقم 25 لسنة 2016 والمبرمة بين شركة السويس للأكياس والنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، واستدراك رقم 1441 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 944 لسنة 1989 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة الغابة المتحجرة بالمعادى بمحافظة القاهرة، ثم استدراك رقم 335 لسنة 2017 بإضافة معهد علوم وتكنولوجيا الناتو إلى كليات البند (سادس عشر) بجامعة كفر الشيخ الواردة بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، واستدراك رقم 6 لسنة 2017 بتعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات، واستدراك رقم 612 لسنة 2017 بشأن جواز اختيار مساعدين ومعاونين لكل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء، واستدراك رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، واستدراك لقرار هيئة الرقابة المالية رقم 14 لسنة 2007 المنشور بالوقائع المصرية رقم 142 (تابع) بتاريخ 20/6/2017، وأخيرًا استدراك أخير لقرار الشركات القابضة رقم 34 لسنة 2017 بزيادة رأس مال شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما".