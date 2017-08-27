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مُتحدث التعليم يوضح أسباب تأخير بدء الدراسة بالمدارس حتى 23 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

مُتحدث التعليم يوضح أسباب تأخير بدء الدراسة بالمدارس حتى 23 سبتمبر

06:06 م الأحد 27 أغسطس 2017

مُتحدث التعليم يوضح أسباب تأخير بدء الدراسة بالمدارس حتى 23 سبتمبر

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:قال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة تستعد حاليًا لانطلاق العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن تأخير موعد بدء الدراسة حتى 23 سبتمبر، يأتي لرغبتها في إتمام الاستعدادات المتمثلة في صيانة المدارس، واستلام المدارس المصرية اليابانية، وطباعة الكتب المدرسية.وأضاف خيري، في تصريح لمصراوي، أن الوزارة مستعدة لبدء تجربة المدارس المصرية اليابانية، وسيتم فتح باب التقديم للالتحاق بها، فور استلام المدارس الجديدة وعددها 28 مدرسة، من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.وأشار خيري إلى أن الوزارة انتهت من طباعة 82% من الكتب المدرسية حتى الآن، ومن المقرر الانتهاء من طباعة كافة الكتب مع بداية العام الدراسي الجديد.ولفت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إنهاء القرار الوزاري المنظم للتعليم الخاص، مشيرًا إلى أن الوزير أعلن الانتهاء منه خلال 10 أيام من الآن.وأوضح المتحدث باسم التعليم أنه سيتم تطبيق القرار الوزاري للتعليم الخاص فور صدوره، ومع ذلك فإن أي شكوى ترد من أولياء الأمور من المدارس الخاصة، يتم دراستها بشكل منفرد والبت فيها حتى صدور القرار الجديد.​

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مصراوي Masrawy

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