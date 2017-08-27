إنشاء ١٤ عمارة جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعي في دمياط 06:10 م الأحد 27 أغسطس 2017

محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه

دمياط - محمد إبراهيم أعلن محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، اليوم الأحد، موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء 14 عمارة جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعي في المحافظة.وأصدر رئيس الوزراء قرارًا بتعديل القرارات الصادرة بشأن تخصيص قطع أراضي ملك الدولة بمحافظة دمياط، ومن بينها القرار رقم ١٠١٢ لسنة ٢٠١٥ والخاص بتعديل القرار رقم ٥١٩ لسنة ٢٠١٤ بإضافة مساحة ١٥ ألف متر مربع إلى مساحة ألفًا و٣٠٠ متر مربع لإقامة عمارات سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان التابع لوزارة الإسكان، ليكون التخصيص لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي بدلاً من مديرية الإسكان.ووجه المحافظ باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتخصيص مساحات الأراضي اللازمة، وإعداد دراسة تكلفة ومجسات تمهيدًا لطرح إنشاء ١٤ عمارة جديدة لإضافتها لمشروع الإسكان الاجتماعى بشطا.​

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