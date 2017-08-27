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ترامب ينتقد كندا والمكسيك: مواقفهما متزمتة في مفاوضات "نافتا"

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مصراوي Masrawy

ينتقد كندا والمكسيك: مواقفهما متزمتة في مفاوضات "نافتا"

06:01 م الأحد 27 أغسطس 2017

ترامب

برلين - (د ب أ): 

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، انتقادات إلى كندا والمكسيك لما وصفه بموقفهما المتزمت، بعد الجولة الأولى من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية والمعروفة باسم "نافتا".

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر: "إننا في نافتا أسوأ اتفاق تجاري على الإطلاق نخوض عملية إعادة تفاوض مع المكسيك وكندا". مضيفًا: "موقفهما متشدد للغاية، هل يجب إلغاؤها؟".

كان ترامب قد دعا لإجراء مفاوضات حول وضع إطار عمل جديد لاتفاقية نافتا ،التي تغطي أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم.و ينظر ترامب للاتفاق على أنه لايصب في مصلحة الاقتصاد الأمريكي، مشيرا على وجه الخصوص إلى العجز الأمريكي في علاقات واشنطن التجارية مع المكسيك.

وفي تجمع في فونيكس بولاية أريزونا، الأسبوع الماضي، قال ترامب إن الولايات المتحدة قد تلغي على الأرجح اتفاقية نافتا في وقت ما".

غير أن بيانا صدر عقب الجولة الأولى من المفاوضات، التي انتهت الأسبوع الماضي بين الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهيزر ووزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ووزير الاقتصاد المكسيكي إيلديفونسو جواخاردو ،جاء بلهجة مختلفة عن تصريحات ترامب.

وقال البيان إن حجم المباحثات واتساعها عكس رغبة مشتركة لتحقيق نتيجة طموحة.

ومن المنتظر أن تجرى الجولة القادمة من المفاوضات في المكسيك في الفترة من 1 إلى 5 من سبتمبر القادم، تتبعها اجتماعات مقررة في وقت لاحق من العام الجاري.

وكانت منطقة نافتا قد تأسست عام 1994. ومنذ عام 2015، أصبحت تشكل حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

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