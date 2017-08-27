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الأزهر يطالب المجتمع الدولي بوقف الممارسات الوحشية ض​د مسلمي الروهينجا

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مصراوي Masrawy

الأزهر يطالب المجتمع الدولي بوقف الممارسات الوحشية ض​د مسلمي الروهينجا

05:57 م الأحد 27 أغسطس 2017

الأزهر يطالب المجتمع الدولي بوقف الممارسات الوحشية ض​د مسلمي الروهينجا

مشيخة الأزهر الشريف

كتب ــ محمود مصطفى:

ناشد الأزهر الشريف، المجتمع الدولي وضع حدٍّ لهذه الممارسات البشعة ضد مسلمو الروهينجا في ميانمار، داعياً إلى ضرورة العمل على حقن الدماء في هذه البلاد خدمة للسَّلام العالمي.

واستنكر الأزهر في بيان له اليوم الأحد، بكل شدة الأعمال الوحشية وغير الإنسانية التي يتعرَّض لها مسلمو الروهينجا في ميانمار، مؤكدًا أنها تتعارض مع كافة الشرائع والأديان.

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