وزير التنمية المحلية: نعد خريطة بالقرى المحرومة من الصرف لحل أزماتها 05:58 م الأحد 27 أغسطس 2017

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البحيرة - أحمد نصرة:أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، عن خريطة دقيقة يجرى إعدادها حاليًا ببيانات كل القرى المحرومة من الصرف الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، واعدًا بجداول زمنية محددة للانتهاء من توصيل الصرف إلى تلك القرى خلال الفترة المقبلة.وأوضح الوزير، خلال زيارته محافظة البحيرة اليوم الأحد، أن مشكلة الصرف أحد أهم القضايا الكبرى التي تعانيها قرى بعض المحافظات، مضيفًا أن الدولة تعلم حجم المشكلة، وتسعى جادة لحلها.وكان الوزير افتتح خلال زيارته عددًا من المشروعات، وتفقد التشغيل التجريبي لأعمال توسعة محطة مياه الشرب بأبو حمص وشبكاتها بطاقة 34 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى، لتصل طاقة المحطة إلى 68 الف م3 / يوم، بما يخدم أكثر من 300 ألف نسمة بريف أبو حمص وكفر الدوار والمحمودية، وهي الأعمال المقرر افتتاحها خلال أكتوبر المقبل.

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