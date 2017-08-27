أخبار عاجلة

«ماركا» ترصد 5 ملامح من أزمة الاتحاد الإسباني لكرة القدم -
ليستر يزاحم مانشستر سيتي لضم زميل حجازي -
أب يغتصب ابنتيه إحداهما حملت سفاحًا في البحيرة -
صباح العالم - الأزمات النفسية كوابيس تهدد حلم المونديال -
استيراد 457 رأس ماشية لذبحها قبل عيد الأضحى في بورسعيد -
بالصور.. إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية بدمياط -
محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا مع الشركة المنفذة لمشروع شارع مصر -
تداول 313 شاحنة في موانئ البحر الأحمر -
"الإسكان": سحب 207 آلاف كراسة شروط لحجز أراضى القرعة -
دعوات لشد الرحال إلى الأقصى تزامنا مع اقتحامات متوقعة لأعضاء الكنيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير محطات السكك الحديدية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير محطات السكك الحديدية

05:44 م الأحد 27 أغسطس 2017

وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير محطات السكك الحديدية

هشام عرفات وزير النقل

كتب- عبد الله قدري:عقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الأحد، اجتماعًا موسعًا مع كافة الشركات المنفذة لأعمال تطوير وتحسين محطات السكك الحديدية، بحضور قيادات هيئة السكك الحديدية؛ للوقوف على معدلات التنفيذ الخاصة بأعمال التطوير.واستعرض عرفات -خلال الاجتماع-، تقدم الأعمال بالمرحلة الثالثة والرابعة من مشروع تطوير المحطات بإجمالي 48 محطة بقيمة 1.103 مليار جنيه، حبسما أكد بيان صادر عن الوزارة.وأكد البيان أنه تم الانتهاء من تطوير 33 محطة بقيمة 686 مليون جنيه، وجاري العمل بـ 15 محطة بقيمة 417 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من 10 محطات في الـ31 من أكتوبر المقبل، فضلًا عن الانتهاء من 5 محطات في 31 من ديسمبر.ووجه وزير النقل، بسرعة الانتهاء من المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروعات تطوير وتحسين المحطات الجارية، وأن تقتصر أعمال المرحلة الخامسة على أعمال تحسين وتطويل الأرصفة فقط، فضلًا عن إيقاف جميع أعمال الجرانيت والرخام بالمحطات وإعادة توجيه الأموال المخصصة لهذه البنود لتطوير أعمال البنية الأساسية للسكك الحديدية، وتوفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة للجرارات والعربات.وشدد الوزير، على سرعة الانتهاء من أعمال الأرصفة التي يتم تطويرها، واتخاذ كافة أعمال السلامة والأمان أثناء التنفيذ، ووضع لوحات وإشارات للركاب عن أعمال التطوير حفاظًا على سلامة الركاب.وأشارت الوزارة إلى أن هناك عدد من الشركات تقوم حالياً بتطوير وتحسين محطات السكك الحديدية هي: الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركات النيل العامة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير النقل: تطوير 33 محطة للقطارات بقيمة 686 مليون جنيه

    أخبار

  • السكك الحديدية تنفي انفصال عربات "قطار طنطا".. وتؤكد: الحركة تسير

    أخبار

  • هيئة السكك الحديدية تنفي إضراب سائقي القطارات

    أخبار

  • رسالتا لأوروبا ومشاركة القطاع الخاص في السكك الحديد يتصدران

    أخبار

إعلان

9db0848302.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شكري يلتقي رئيس بيلاروسيا.. ويسلمه رسالة من السيسي

شكري يلتقي رئيس بيلاروسيا.. ويسلمه رسالة من السيسي

حسب الله: السيسي ليس أمامه سوى الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة (فيديو)

حسب الله: السيسي ليس أمامه سوى الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة (فيديو)

السادات: السيسي لا يحتاج إلى زيادة مدة الرئاسة.. ولديه فرصة كبيرة

السادات: السيسي لا يحتاج إلى زيادة مدة الرئاسة.. ولديه فرصة كبيرة

"الشعب مغلوب علي أمره" قصيدة في حب السيسي بمؤتمر "معك من أجل مصر"

"الشعب مغلوب علي أمره" قصيدة في حب السيسي بمؤتمر "معك من أجل مصر"