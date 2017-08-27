وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير محطات السكك الحديدية 05:44 م الأحد 27 أغسطس 2017

هشام عرفات وزير النقل

كتب- عبد الله قدري:عقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الأحد، اجتماعًا موسعًا مع كافة الشركات المنفذة لأعمال تطوير وتحسين محطات السكك الحديدية، بحضور قيادات هيئة السكك الحديدية؛ للوقوف على معدلات التنفيذ الخاصة بأعمال التطوير.واستعرض عرفات -خلال الاجتماع-، تقدم الأعمال بالمرحلة الثالثة والرابعة من مشروع تطوير المحطات بإجمالي 48 محطة بقيمة 1.103 مليار جنيه، حبسما أكد بيان صادر عن الوزارة.وأكد البيان أنه تم الانتهاء من تطوير 33 محطة بقيمة 686 مليون جنيه، وجاري العمل بـ 15 محطة بقيمة 417 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من 10 محطات في الـ31 من أكتوبر المقبل، فضلًا عن الانتهاء من 5 محطات في 31 من ديسمبر.ووجه وزير النقل، بسرعة الانتهاء من المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروعات تطوير وتحسين المحطات الجارية، وأن تقتصر أعمال المرحلة الخامسة على أعمال تحسين وتطويل الأرصفة فقط، فضلًا عن إيقاف جميع أعمال الجرانيت والرخام بالمحطات وإعادة توجيه الأموال المخصصة لهذه البنود لتطوير أعمال البنية الأساسية للسكك الحديدية، وتوفير قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة للجرارات والعربات.وشدد الوزير، على سرعة الانتهاء من أعمال الأرصفة التي يتم تطويرها، واتخاذ كافة أعمال السلامة والأمان أثناء التنفيذ، ووضع لوحات وإشارات للركاب عن أعمال التطوير حفاظًا على سلامة الركاب.وأشارت الوزارة إلى أن هناك عدد من الشركات تقوم حالياً بتطوير وتحسين محطات السكك الحديدية هي: الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركات النيل العامة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

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