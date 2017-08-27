قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى
قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى
05:41 م الأحد 27 أغسطس 2017
الرئيس عبدالفتاح السيسي
كتب- محمد قاسم:أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، قرارًا جمهورياً بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وعيد القوات المسلحة بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر.ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي حمل رقم 427 لسنة 2017، وجاء في مادته الخامسة بأن تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون.
إعلان
الأخبار المتعلقة
إعلان
إعلان