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قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

05:41 م الأحد 27 أغسطس 2017

قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

الرئيس عبدالفتاح

كتب- محمد قاسم:أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، قرارًا جمهورياً بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وعيد القوات المسلحة بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر.ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي حمل رقم 427 لسنة 2017، وجاء في مادته الخامسة بأن تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون.

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