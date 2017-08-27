قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى 05:41 م الأحد 27 أغسطس 2017

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد قاسم:أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، قرارًا جمهورياً بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وعيد القوات المسلحة بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر.ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي حمل رقم 427 لسنة 2017، وجاء في مادته الخامسة بأن تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون.

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