التعليم: بدء الدراسة بالمدارس اليابانية هذا العام.. والتقديم فور استلامها
التعليم: بدء الدراسة بالمدارس اليابانية هذا العام.. والتقديم فور استلامها
04:45 م الأحد 27 أغسطس 2017
المدارس اليابانية
كتبت- ياسمين محمد:قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن سبب تأخر فتح باب التقديم للمدارس اليابانية يرجع إلى عدم تسليمها للوزارة من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه فور استلام أي عدد من هذه المدارس سيتم فتح باب التقديم لها.وأضاف خيري، في تصريحات لمصراوي الأحد، أن الوزارة من جانبها مستعدة للعمل بهذه المدارس حيث تم إعداد الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم، وإرسال 40 معلمًا للتدريب في اليابان، ومن ثم العودة إلى مصر ليكونوا سفراء للتجربة اليابانية بين المعلمين المصريين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعد لإرسال دفعة جديدة من المعلمين.ولفت خيري إلى أن الوزارة لا تستطيع فتح باب التقديم للمدارس اليابانية حتى تتسلمها، مشيرًا إلى أن العمل بها سيبدأ من العام الدراسي المقبل 2017/ 2018، وإذا حدث تأخير عن موعد بدء الدراسة المقرر في 23 سبتمبر فلن يزيد عن أسبوع.وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أن الوزارة قد تتسلم المدارس الجديدة على دفعات، وعلى سبيل المثال إذا تسلمت 10 مدارس كدفعة أولى سيتم فتح التقديم لهذه المدارس فقط، خاصة أنها مرتبطة بالمربع السكني.وعن أولياء الأمور الذين قيدوا أبنائهم بمدارس أخرى، قال خيري إن معظم أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بالمدارس اليابانية سجلوا أبنائهم بمدارس أخرى، وعليهم فور فتح باب التقديم، التقديم لأبنائهم، وفي حالة قبولهم سيتم تحويل أوراقهم تلقائيًا.وأشار خيري إلى أن الدراسة في المدارس اليابانية، لا تختلف من حيث المناهج مع الدراسة بالمدارس الرسمية للغات، والاختلاف الوحيد في منظومة الأنشطة الجديدة القادمة من اليابان "التوكاتسو".ومن المقرر دخول 28 مدرسة مصرية يابانية جديدة، الخدمة هذا العام.وكانت إدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية، قد أعلنت السن المحدد للقبول بمثل هذه المدارس، مشيرة إلى أنه لا استثناء من شرط السن الخاص لكل صف على النحو التالي: "من 4 سنوات إلى 5 سنوات Kg1، من 5 سنوات الى 6 سنوات KG2، من 6 سنوات الى 7 سنوات الاول الابتدائى، من 7 سنوات إلى 8 سنوات الثاني الابتدائي، ومن 8 سنوات إلى 9 سنوات الثالث الابتدائي".وعن قواعد التحويل الى المدارس المصرية اليابانية، فيمكن التحويل إلى KG2 والصف الأول الابتدائي من جميع المدارس (عربي - لغات - أزهري)، ويمكن التحويل إلى الصفين الثاني والثالث الابتدائي من مدارس اللغات فقط (عام - أزهري) وفي جميع الحالات يجب الالتزام بشرط السن. اقرأ أيضًاعايز تقدم لأولادك.. تفاصيل الالتحاق بمدارس النيل واليابانية والمتفوقين -(إنفوجراف)ننشر أماكن توزيع المدارس المصرية اليابانية وشروط التحويل وموعد التقديم
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى
-
سفير السعودية يودع أول أفواج حجاج أسر شهداء الجيش والشرطة
-
التعليم: تسهيلات للمفصولين من الالتحاق بالتعليم المهني
-
التعليم: إلغاء درجات "الميد تيرم" والحاسب الآلي والرسم من المجموع
إعلان
إعلان