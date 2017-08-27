زكاتك مع مؤسسة مصر الخير في 2017 ..تضيف الكثير لحياة الملايين 03:48 م الأحد 27 أغسطس 2017

أرشيفية

القاهرة - (مصراوي):من أول ما بدأنا في سنة 2007 ولحد دلوقتي.. 10 سنين إنجازات في تنمية وتطوير الإنسان في كل مجال ممكن، وبكل مشروع نقدر نقدم بيه خدمة لكل مستحق للمساعدة.. سواء كانت خدمة علاجية بنقدمها لمريض، أو فك كرب غارم محتاج مساعدة عشان يتخلص من الديون، أو فرصة تعليم لطالب في مدرسة من مدارس مصر الخير المجتمعية، أو غيرها كتير من مجالات زكاتكم كان ليها الفضل في انها تخدم أهالينا في كل مصر، وبكدة قدرنا نوعد ونوفي ووصلنا النهاردة لأكثر من 28,706,724 خدمة مباشرة بيتم تقديمها في جميع محافظات وقرى مصر.وفي واحد من أكتر برامج مؤسسة مصر الخير تأثيراً واللي بيغير حياة كتير، هو برنامج الغارمين.. كل غارم بيخرج وبيرجع لأهله حياة جديدة بتنوّر البيت من تاني. ومؤسسة مصر الخير كمان خدت خطوة مهمة عشان تضمن عدم اضطرارهم للسلف مرة أخرى بعد فك كربهم وده من خلال توفير مصدر دخل لهم عن طريق مشروع أبيس للسجاد اليدوي لأنهم يتعلموا حرفة يقدروا بيها يوفروا دخل شهري مناسب ليهم ولأسرهم.بفضل زكاتكم وتبرعاتكم قدرنا نخرّج في النص الأول من السنة دي 7700 غارم وغارمة..ولسه هدفنا نوصل لـ 10,000 غارم يخرج من السجن قبل نهاية السنة دي.ووفرت مصانع أبيس للسجاد اليدوي فرص عمل لـ 500 أسرة مصرية بمتوسط 5 أفراد للأسرة.. يعني فيه 2500 فرد قدروا يحققوا فرق في حياتهم من خلال الزكاة اللي قررت تكون مع مؤسسة مصر الخير عشان هتقدر توصلها لأهلها ومستحقيها، وبخصوص مشروع المياه تم توصيلها لأكثر من قرية لأن لسه في كتير من المستحقين الميه مش متوفرة عندهم، أو بتوصلهم ملوثة وبالتالي بتدمر صحة أسر كاملة.بمساهمتكم.. قدرنا نوفّر محطة تحلية مياه وصلّت المياه لـ 19,700 فرد في قرية عبد الله بك، ووفرنا خدمات الصرف الصحي لـ 5000 بيت في محافظة سوهاج، ووصلنا وصلات مياه 160 بيت قدر يوفّر المياه لـ 800 فرد. وكمان مدينا خطوط وشبكات ميه وصلت المياه لـ 5180 بيت في الأقصر.وفي حملة إفطار رمضان السنة دي.. حملة إفطار 5 مليون صائم. وفرنا نص مليون وجبة ساخنة في خيم مؤسسة مصر الخير اللي وصل عددها لـ 41 خيمة في 22 محافظة في مصر. وكمان وصلنا لحلايب وشلاتين وكنا هناك لمدة 3 أيام، ووزعنا خلالها 1560 وجبة ساخنة لإفطار الصائمين في رمضان.وفي رمضان.. كنا مع كل مسافر في طريقه في محطات القطار ولأتوبيس على الطرق السريعة، وقدرنا نوزّع أكتر من 450,000 وجبة إفطار مسافر، وكمان وزّعنا 300,000 كرتونة مواد غذائية (23 كيلو) على أسر المستحقين في كل محافظات مصر.وفي قطاع التعليم في مؤسسة مصر الخير.. وتحديدًا في مدارس مصر الخير المجتمعية، واللي يعتبر من أهم مشروعات المؤسسة وأكبرها تأثيراً في التعليم بشكل مختلف لأنها بتوفّر مدارس قريبة من أولادنا في كل قرية.. قدرنا نبني 107 مدرسة مجتمعية جديدة بتوفّر فرصة التعليم لـ 2836 طفل.ومستمرين في تشغيل 1000 مدرسة مجتمعية بتعلّم دلوقتي اكترمن 28000 طالب وطالبة وكمان بدأنا التوسّع أكتر في محافظة مطروح.وفي قطاع الصحة.. حققنا أكتر من إنجاز في قوافل مصر الخير الطبية، وقدرنا نوصل لـ 13 محافظة خلال أول ست شهور من السنة.. من الفيوم وبني سويف لحد مطروح ومحافظات الصعيد زي قنا والأقصر.وصلنا لحوالي خمسين ألف مستحق بـ 20 قافلة شاملة بتعالج جميع الأعمار وفيها مختلف التخصصات، و10 قوافل لعلاج الرمد وأمراض العيون وبتوفر العلاج والأدوية اللازمة للأكثر استحقاقاً. وقوافل خاصة لعلاج أمراض ذوي الاحتياجات الخاصة، ومسح طبي شامل لـ 4 مدارس عشان نتطمن على صحة أولادنا.ومع بداية 2017 كانت حملتنا "قد الشتا" عشان نحمي أهالينا في كل حتة في مصر من الأحوال الجوية السيئة واللي بتوصل في أوقات كتير أن مصر الخير تتحرك سريعا من خلال حملات إغاثة فورية أو المطر اللي أثر على عدد كبير من الناس في دخلة الشتا أول السنة.وخلال الحملة قدرنا نوزّع 290,707 بطانية، و80,000 كرتونة فيها مواد غذائية لتعويض نقصها في الفترة دي في بعض المناطق وتعذّر وصولها.. وكمان عملنا ترميم وإعادة بناء لـ 1,671 بيت ووزعنا شيلان عشان تدفّي 7,000 مستحق في محافظات كتير في مصر.كل ده وأكتر كان في النص الأول من 2017.. وباستمرار جهودكم ودعمكم لمؤسسة مصر الخير مكملين وهنقدر نحقق أهدافنا للسنة دي في كل مشروعات ومجالات التنمية اللي بتدعمها مؤسسة مصر الخير.* إعلان تحريري

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