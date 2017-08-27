بدء الكشف الطبي لطلاب جامعة أسيوط فرع الوادي الجديد 17 سبتمبر
بدء الكشف الطبي لطلاب جامعة أسيوط فرع الوادي الجديد 17 سبتمبر
05:27 م الأحد 27 أغسطس 2017
جامعة أسيوط
الوادي الجديد - محمد الباريسي:
حدد مجلس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، 17 من سبتمبر المقبل موعدًا لبدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد المقبولين بمختلف كليات فرع الجامعة بالوادي الجديد.
من جانبه، قال مدحت خليل مدير عام شؤون التعليم بفرع الجامعة بالمحافظة، إن الكشف على طلاب كليتي التربية والطب البيطري تقرر له يوم الأحد 17 من سبتمبر المقبل، فيما تقرر يوم 18 من نفس الشهر لطلاب كليات الآداب، والعلوم، والزراعة، ويوم 19 لطلاب كلية التربية الرياضية، على أن تعقد اختبارات الكشف الطبي بمقر كلية التربية لجميع طلاب كليات فرع الجامعة بالوادي الجديد.
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