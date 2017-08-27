وزير الخارجية يجري مباحثات هامة في برلين مع نظيره الألماني 05:33 م الأحد 27 أغسطس 2017

لقاء سامح شكري وزيجمار جابرييل

القاهرة - (مصراوي):صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكري أجري اليوم الأحد، مباحثات هامة في العاصمة الألمانية برلين مع نظيره الألماني زيجمار جابرييل، حيث تركزت المباحثات علي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات علي ضوء العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وألمانيا. وأكد الوزيران خلال المباحثات علي أن اللقاءات المتتالية بين قيادتي البلدين تعكس حرصا مشتركا علي إعطاء دفعة قوية للتعاون بين مصر وألمانيا، وهو ما يتجلي في الاستثمارات الضخمة في مجالات عديدة علي رأسها الطاقة والنقل، وكذلك التنسيق بينهما في المحافل الدولية المختلفة.وأوضح أبو زيد أن زيارة شكري شهدت التوقيع علي ورقة العناصر المشتركة للتعاون بين مصر وألمانيا في مجال الهجرة، حيث وقع عليها عن الجانب المصري السفير بدر عبد العاطي سفير مصر في ألمانيا وعن الجانب الألماني السفير فيليب أكرمان مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط، في حضور وزيري خارجية البلدين، واشار إلى أن الورقة تؤكد علي أهمية التعاون مع ألمانيا لإيجاد حلول تحقق مصلحة البلدين في إطار من الشراكة واحترام حقوق اللاجئين والمهاجرين بما يتسق مع القانون الدولي، وفي إطار منظور شامل للتعامل مع ملف الهجرة يشمل معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة علي المستويين الاقتصادي والاجتماعي وعدم قصر التعامل معها علي المنظور الأمني.وأضاف أبو زيد، أن مباحثات الوزيرين تطرقت الي مختلف جوانب التعاون بين البلدين، بالاضافة إلي الشأن الإقليمي، حيث اهتم الوزير الألماني بالاستماع إلي تقييم وزير خارجية مصر لتطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا، وكذلك التعرف علي الجهود المصرية لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.واختتم ابو زيد تصريحاته بالاشارة الي ان مباحثات وزيري خارجية مصر وألمانيا تناولت ايضا التنسيق في المحافل الدولية المختلفة، وترشيح الوزير مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونسكو علي ضوء عضوية المانيا في المجلس التنفيذي لليونسكو، بالاضافة الي تطورات أزمة قطر، حيث استعرض وزير الخارجية موقف مصر والرباعي العربي بشأن الازمة مؤكدا ضرورة التزام قطر بتنفيذ المطالَب الخاصة بوقف دعمها الارهاب وتدخلها السلبي في الشئون الداخلية للدول الأربع.

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