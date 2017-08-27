صلاح أساسيًا والنني خارج القائمة في قمة ليفربول وآرسنال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يتواجد الدولي المصري محمد صلاح، في التشكيل الأساسي لفريقه ليفربول، أمام آرسنال في اللقاء الذي سينطلق في الخامسة مساءً، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

كاريوس - جوميز - ماتيب - لوفرين - مورينو - هندرسون - فينالدوم - تشان - صلاح - ماني - وفيرمينو.

شاهد أيضا

فيما جاء تشكيل آرسنال كالتالي:

بيتر تشيك - بيليرين - هولدينج - كوسيلني - مونريال - تشامبرلين - تشاكا - رامزي - أوزيل - سانشيز - ويلباك.

ويتواجد النجم المصري محمد النني، خارج قائمة الريدز نهائيًا.