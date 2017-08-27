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صلاح أساسيًا والنني خارج القائمة في قمة ليفربول وآرسنال

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صلاح أساسيًا والنني خارج القائمة في قمة ليفربول وآرسنال صلاح أساسيًا والنني خارج القائمة في قمة ليفربول وآرسنال

التحرير

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يتواجد الدولي المصري محمد صلاح، في التشكيل الأساسي لفريقه ليفربول، أمام آرسنال في اللقاء الذي سينطلق في الخامسة مساءً، لحساب الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

كاريوس - جوميز - ماتيب - لوفرين - مورينو - هندرسون - فينالدوم - تشان - صلاح - ماني - وفيرمينو.

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فيما جاء تشكيل آرسنال كالتالي:

بيتر تشيك - بيليرين - هولدينج - كوسيلني - مونريال - تشامبرلين - تشاكا - رامزي - أوزيل - سانشيز - ويلباك.

ويتواجد النجم المصري محمد النني، خارج قائمة الريدز نهائيًا.

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التحرير

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