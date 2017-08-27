أخبار عاجلة

«التعليم العالي»: 80 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى المرحلة الثالثة للتنسيق -
8 الصبح - لقاء مع د/هاني الناظر إستشاري الأمراض الجلدية للرد على أسئلة المشاهدين حول الامراض الجلدية -
صباح العالم - مباراة مصر وأوغندا بعيون الصحافة المصرية .. أ. عبدالمنعم فهمي -
زوجان يتنازلان عن طفليهما لجمعية أهلية: مش عايزينهم -
أبرز وقائع الفساد التي كشفتها الرقابة الإدارية في عام -
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بكورنيش حلوان -
وزير الداخلية يقرر إبعاد 5 أجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام -
مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بالبدرشين -
كثافات مرورية بمحور الاوتوستراد بسبب حادث تصادم -
«فولكس فاجن» تكشف عن سيارتها الرياضية الجديدة «T-ROC» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

رمضان صبحي يصنع تعادل ستوك سيتي أمام ويست بروميتش

Google+ Print
رمضان صبحي يصنع تعادل ستوك سيتي أمام ويست بروميتش رمضان صبحي يصنع تعادل ستوك سيتي أمام ويست بروميتش

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تعادل فريق ستوك سيتي، مع نظيره ويست بروميتش ألبيون، (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب «هاوثورنس»، لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويضم ويست بروميتش الدولي المصري أحمد حجازي، بينما يضم ستوك سيتي رمضان صبحي لاعب أيضًا.

شاهد أيضا

سجل جاي رودريجيز الهدف الأول لوست بروميتش، في الدقيقة 61 دقيقة، قبل أن يتعادل بيتر كراوتش لستوك من عرضية رمضان صبحي في الدقيقة 76 من زمن اللقاء من خطأ لـ«حجازي» نفسه.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ويست بروميتش لـ7 نقاط، في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد ستوك سيتي لـ4 نقاط في المركز التاسع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طبيب المنتخب يكشف: هل يعاني مصطفى فتحي من إصابة مزمنة؟ (فيديو)

طبيب المنتخب يكشف: هل يعاني مصطفى فتحي من إصابة مزمنة؟ (فيديو)

المنتخب يواصل تدريباته بمشاركة المحمدي وحافظ

المنتخب يواصل تدريباته بمشاركة المحمدي وحافظ

خاص روسيا 2018 - لقطات من وصول المنتخب الوطني فندق الإقامة بعد مران اليوم الأحد استعدادا لأوغندا

خاص روسيا 2018 - لقطات من وصول المنتخب الوطني فندق الإقامة بعد مران اليوم الأحد استعدادا لأوغندا

خاص روسيا 2018 - لقاء خاص مع ثنائي المنتخب حسام عاشور ومحمد عواد وحديث عن الاستعداد لأوغندا

خاص روسيا 2018 - لقاء خاص مع ثنائي المنتخب حسام عاشور ومحمد عواد وحديث عن الاستعداد لأوغندا