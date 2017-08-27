رمضان صبحي يصنع تعادل ستوك سيتي أمام ويست بروميتش

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تعادل فريق ستوك سيتي، مع نظيره ويست بروميتش ألبيون، (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب «هاوثورنس»، لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويضم ويست بروميتش الدولي المصري أحمد حجازي، بينما يضم ستوك سيتي رمضان صبحي لاعب المنتخب أيضًا.

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سجل جاي رودريجيز الهدف الأول لوست بروميتش، في الدقيقة 61 دقيقة، قبل أن يتعادل بيتر كراوتش لستوك من عرضية رمضان صبحي في الدقيقة 76 من زمن اللقاء من خطأ لـ«حجازي» نفسه.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ويست بروميتش لـ7 نقاط، في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد ستوك سيتي لـ4 نقاط في المركز التاسع.