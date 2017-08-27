«حبر على ورق».. السحابة السوداء تهزم تصريحات محافظ كفر الشيخ (صور)

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كتب - عمرو الشامي

غطت السحابة السوداء عددا من مناطق كفر الشيخ بالتزامن مع بدء حصاد موسم القمح.

وشهد رافد الطريق الدولى الساحلى «كفر الشيخ - بلطيم» سحابة سوداء، نتيجة إشعال المزارعين النيران فى قش الأرز، مما حجب الرؤية جزئيًا، كما غطت الأدخنة الكثيفة طريق «إبشان - الكراكات»، نتيجة حرق القش في الأراضي الزراعية المتاخمة لشريط السكك الحديدية بمركز بيلا.

ويأتي ذلك فى تحدٍ صارخ لوزارة البيئة وتصريحات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ التي أكد فيها اتخاذ خطوات للقضاء على ظاهرة حرق قش الأرز.

وأصدر محافظ كفر الشيخ بيانا الأسبوع الماضي حذر فيه الفلاحين من الإقدام على حرق قش الأرز، قائلا إن عام 2017 سيمر على المحافظة دون أن يشهد ظاهرة السحابة السوداء.

وشدد على أن الغرامة في انتظار من يحرق قش الأرز، وهو مالم يلتفت إليه بعض الفلاحين ضاربين بتحذيرات المحافظ عرض الحائط.



وحاولت «التحرير» معرفة الأسباب والدوافع التي تدفع بعض الفلاحين إلى حرق قش الأرز، رغم تحذيرات المسؤولين، فالتقت "م.أ" مزارع بقرية إبشان التابعة لمركز بيلا، الذي قال إنه يريد أن ينتهي سريعًا من حصاد المحصول لتنظيف الأرض والبدء في زراعة المحصول الشتوي.

وأكد المزارع أن حرق قش الأرز هو الوسيلة المتاحة للتخلص منه وتنظيف الأرض، وسألناه عن البدائل المتاحة للتخص من القش من خلال الأجهزة التنفيذية، فنفى تواصل أحد من مديرية الزراعة أو المحافظة معه لشراء القش منه أو اقتراح أي مبادرة للاستفادة منه، قائلًا: «كلام المسؤولين حبر على ورق».

وينفي حديث المزارع ما أكد عليه محافظ كفر الشيخ من أنه سيساعد الفلاحين فى استغلال قش الأرز عن طريق تحويله إلى سماد أو كبسه واستغلاله كأعلاف للماشية، ليستفيد منه الفلاح بالمجان.

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وأوضح علي رجب نصار، نقيب الفلاحين بكفرالشيخ، سبب إقدام الفلاحين على حرق قش الأرز، مرجعا إياه إلى نقص أعداد مكابس قش الأرز.

وأشار نصار إلى انعدام دور الإرشاد الزراعى فى التوعية بخطورة أعمال الحرق، مما يصعب من مهمة القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز.

وهو ما أيدته "ع . أ" مزارعة بالكراكات، إذ بررت أيضا «الظاهرة المخالفة» بأن المزراعين يحتاجون إلى إخلاء الأرض فور انتهاء حصاد الأرز مباشرة ليتسنى لهم البدء فورًا فى زراعة المحاصيل الشتوية، من برسيم وفول وبنجر.

وتابعت: «معظم المزارعين يريدون زراعة الطماطم فى الموسم الحالى، ما يستلزم أن تغرس البذور خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، ونظرًا لعدم توافر المكابس، اضطر مزارعون إلى حرق القش داخل الأرض، فى محاولة لتقليل الخسائر التى ستلحق بهم نتيجة التأخر فى زرع البذور الجديدة».

ورأت المزارعة عدم اهتمام المسؤولين في الزراعة أو البيئة بحرق قش الأرز، مردفة: «لو كانوا عايزين يحلوا المشكلة كانوا خلصونا من القش».



من ناحيتها، أعلنت مديرية الزراعة عن تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار 24ساعة لتوعية المزراعين وعقد الندوات للاستفادة من قش الأرز.

وبادرت وحدة إدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ بتحرير 10 حالات مخالفة مزارعين لحرقهم قش الأرز بمراكز الرياض وكفر الشيخ وفوه ومطوبس.

بدوره، طالب نقيب الفلاحين بزيادة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية للقضاء على الظاهرة المخالفة، قائلا: «من المفترض أن يتم التنسيق بين وزارتى الزراعة والبيئة لتوزيع المكابس على المزارعين بشكل أسبوعى، لضمان عدم ترك المزارعين عرضة للتخبط».