ثروت سويلم: اللائحة الاسترشادية ستسبب أزمات داخل الأندية

التحرير

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قال النائب ثروت سويلم، المدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم وعضو لجنة الرياضة بمجلس النواب إن اللائحة الاسترشادية ستسبب في أزمات داخل الأندية، ومن غير المقبول أن تضع اللجنة الأوليمبية، لائحة لأندية بحجم الأهلي والزمالك.

وأضاف سويلم في تصريحات لـ«التحرير»: «كان من المفترض أن يسمح لكل ناد بوضع لائحته؛ لأن أهل كل نادي أدري بشعبه وأعضائه، معلنا دعمه المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي في موقفه ورفضه للائحة الاسترشادية».

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وحول عودة الجماهير للملاعب، قال سويلم: «عقدنا اجتماعا برئاسة هاني أبوريدة مؤخرا مع رؤساء 18 من الأندية، وتحدثنا عن ضوابط عودة الجماهير، وفي النهاية هذا قرار أمني ونحن سنقدم اقتراحاتنا للجهات الأمنية قريبا جدا، ونريد أن نبدأ الموسم الجديد بألف مشجع لكل ناد علي الأقل أو من الممكن يكون حضور جمهور صاحب الملعب فقط، وهناك مقترحات كثيرة من الأندية في هذا الصدد»، مشيرًا إلى أن اتحاد الكرة سيعقد اجتماعا ومدير أمن الملاعب والجهات الأمنية لكي يتم الاتفاق على رؤية موحدة.

وشدد عضو لجنة الرياضة بمجلس النواب على أن الجهات الأمنية غير معترضة علي عودة الجماهير، ولكن لا بد من وضع ضوابط معينة حرصا علي سلامة المسابقة، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يكون قانون الرياضة ومواده أفضل من ذلك، فكان لا بد من تحديد ولاية رئيس النادي لـ8 سنوات فقط، وإذا كان رئيس الجمهورية محدد له دورتان فقط، وأيضا يطبق ذلك علي البرلمان ولايحق لأي نائب أن يترشح إلا دورتين فقط، والمقصود بذلك إخراج وجوه جديدة من الشباب.