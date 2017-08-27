3 فيلات و5 شقق وملايين الجنيهات.. الثروة غير المشروعة لنائبة محافظ الإسكندرية

التحرير

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كلف المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع مباحث الأموال العامة بإجراء تحرياتها حول تضخم ثروة "سعاد الخولي" نائبة محافظ الإسكندرية، التى ألقت أجهزة الأمن القبض عليها بتهمة استغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وذلك لمعرفة حجم ثروتها الحقيقية وحجم ثرواتها غير المشروعة.

وبدأت صباح اليوم الأحد لجنة من مستشاري جهاز الكسب غير المشروع التحقيق فى واقعة استغلال نائب محافظ الإسكندرية النفوذ وتحقيق كسب غير مشروع من وظيفتها، وطلب الجهاز تحريات مباحث الأموال العامة تمهيدا لاستدعائها والتحقيق معها، عقب انتهاء تحقيقات نيابة أمن الدولة فى قضية "الرشوة".

أكدت مصادر قضائية فى تصريح لـ"التحرير" أن جهاز الكسب غير المشروع سوف يباشر التحقيق في الشق الخاص باستغلال النفوذ وتحقيق كسب غير مشروع من وظيفتها، وأوضحت المصادر أن المعلومات الأولية كشفت عن امتلاك المتهمة لـ "3 فيلات" و"5 شقق"، بالإضافة إلى ملايين الجنيهات وكميات كبيرة من المشغولات الذهبية، وأوضحت أن "المذكورة" تعمدت إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا للملاحقة القضائية.

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كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على نائبة المحافظ داخل ديوان عام المحافظة عقب ثبوت تورطها فى عدة وقائع فساد.

وقالت الهيئة فى بيان أصدرته صباح اليوم إن التحريات أكدت تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت دون ترخيص، أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه.