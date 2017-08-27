هل تسبب السراويل الضيقة الضعف الجنسي للرجال؟ 05:06 م الأحد 27 أغسطس 2017

هل تسبب السراويل الضيقة الضعف الجنسي للرجال؟

(د ب أ )تقول حكمة ألمانية قديمة إن ارتداء الرجال للسراويل الضيقة يجعلهم عاجزين جنسيًا، لكن للطب الحديث رأي آخر يتفق جزئيًا مع الحكمة الألمانية القديمة لكن فقط في حالات معينة.يحذر خبراء ألمان من أضرار الملابس الضيقة، فهي قد تؤدي إلى تلف الأعصاب في الأطراف السفلية للجسم، كما أشارت دراسات علمية حديثة. لكن هل تسبب السراويل الضيقة العجز الجنسي لدى الرجال، كما تقول الحكمة الألمانية القديمة؟.الخبير الألماني في مجال الصحة جوتس كريستيان ميلوه من قسم أمراض المسالك البولية في مستشفى شاريتيه الجامعي البرليني الشهير ينفي ذلك. وقال الطبيب لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "لم يعد هذا المصطلح (العجز الجنسي) قيد الاستخدام".وأشار إلى أنه عندما يعاني الرجال من مشاكل الانتصاب فالاسم الصحيح لهذه المشكلة هو "ضعف الانتصاب"، أما إذا كانوا يعانون من عدم القدرة على الإنجاب فيطلق على هذه الحالة "العقم".ونقل موقع "هايل براكسيز" عن الطبيب كريستيان ميلوه قوله إن "السراويل الضيقة لا تؤثر بالتأكيد على قدرة الانتصاب للرجال". ولا تسبب االعقم، حسب الطبيب.وأشار إلى أنه هنالك دراسات علمية تتحدث عن أن السراويل الضيقة تسبب "ضعف جودة الحيوانات المنوية"، وذلك بسبب ارتفاع درجات حرارة الخصيتين بسبب ضيق الملابس. وتقتصر هذه المشكلة على فئة معينة من الرجال، والذين يجلسون لفترات طويلة، حسب الطبيب.بالإضافة إلى ذلك، هنالك عوامل أخرى تسبب ضعف جودة الحيوانات المنوية، مثل التدخين أو الإجهاد أو طبيعة الغذاء. وذكرت دراسة علمية صادرة من جامعة زارلاند الألمانية أن التدخين يقلل الخصوبة عند الرجال.وأظهرت دراسة صادرة من فريقي بحث ونشرت مؤخرا في دورية "ساينس" العلمية، أن اتباع نظام غذائي مليء بالدهون يسبب أيضا ضعف الحيوانات المنوية وقلة الخصوبة عند الرجال.

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