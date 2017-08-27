جابريل يعارض تقويض مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع تركيا

برلين - (د ب أ):

حذر وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل، من المبالغة في العقوبات ضد تركيا ، وقطع مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي مثلا.

وأشار جابريل ،اليوم الأحد، بالعاصمة برلين، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتظر ذلك فقط، وقال: "ينتظر ذلك لأنه سيمكنه حينئذ قول: انظروا ! هكذا هم الذين لا يرغبوننا".

وأوضح أن أردوغان يعول على الشعور الموجود للآسف لدى الأتراك، وقال: "يوجد شيء بين كثير من الأتراك يشابه الحب خائب الأمل تجاه ألمانيا وأوروبا"، مضيفا بقوله: "إنه أردوغان يبني دعايته على هذه الإحباطات".

وأشار وزير الخارجية الاتحادي إلى الماضي المشترك الثري لتركيا وألمانيا، وأكد أن الكنز التركي-الألماني "ضخم للغاية"، مضيفا بقوله: "وما نفعله ليس سياسة ضد تركيا، وإنما لدينا مشكلة مع هذه الحكومة وهذه التأثيرات".

وأوضح جابريل أنه يعول على الفترة فيما بعد أردوغان، الذي جعل حاليا كثيرا من مواطنيه مثل مثقفين وصحفيين وعلماء بلا موطن.

وشدد الوزير الألماني على ضرورة أن تقدم بلاده عروضا لهؤلاء الأشخاص وأن تتعاون معهم، وقال: "أرغب أن نظهر لهم: أننا لسنا ضد الأتراك ولسنا ضد تركيا، بل على العكس، إننا نعول على فترة يمكن أن يكون بها هذا الكنز الكبير للعوامل المشتركة أمرا مؤثرا من جديد".

وتشهد العلاقات التركية الألمانية توترًا شديدًا منذ شهر أبريل على خلفية قيام برلين بمنع ساسة اتراك للترويج للاستفتاء الذي جرى في ذات الشهر لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي، ومنع انقرة برلمانيين المان بزيارة جنود المان في قاعدة انجرليك، أضافة إلى اعتقال الصحفي الألماني التركي دينيز يوجيل والمترجمة الألمانية ميسالي تولو كورلو في تركيا.