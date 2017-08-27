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العثور على رفات يعتقد أنها لجنود لبنانيين اختطفهم داعش

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مصراوي Masrawy

العثور على رفات يعتقد أنها لجنود لبنانيين اختطفهم داعش

05:12 م الأحد 27 أغسطس 2017

العثور على رفات يعتقد أنها لجنود لبنانيين اختطفهم داعش

الجيش اللبناني

بيروت - (د ب أ):

انتشل الجيش اللبناني رفات ما يعتقد أنهم ستة جنود اختطفهم مسلحو داعش، حسبما قال اللواء عباس ابراهيم رئيس المديرية العامة للأمن العام.

ويتم إجراء اختبارات الحمض النووي (دي إن إيه) على رفات الجثث، بحسب إبراهيم، مضيفا: "إننا واثقون تقريبا من أن الجنود المختطفين قد تم قتلهم".

وفُقد تسعة جنود لبنانيين منذ أغسطس 2014. واكتشفت قوات الأمن اللبنانية أماكن دفنهم على ضوء معلومات قدمها مقاتلون من داعش أعلنوا استسلامهم.

وأعلن الجيش اللبناني وقفا لإطلاق النار في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد فيما يتعلق بعملياته ضد داعش، قائلا إن تلك الوقفة لأعمال القتال تهدف إلى تقديم فرصة لمفاوضات نهائية حول الجنود المختطفين.

كانت الجيش اللبناني قد اطلق في التاسع عشر من الشهر الجاري عملية عسكرية لطرد تنظيم داعش من المنطقة الواقعة قرب الحدود مع سورية شرق البلاد.

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