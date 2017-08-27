العثور على رفات أحد شهداء حرب أكتوبر في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

عثرت قوات الشرطة في محافظة السويس، اليوم الأحد، على رفات لأحد شهداء حرب أكتوبر، في ملابسه العسكرية، وذلك خلال أعمال حفر أسفل كوبري تحت الإنشاء بالطريق الواصلة بين طريق السويس وقرى شباب الخريجين.

انتقل عناصر من الجيش الثالث إلى موقع العثور على الرفات، التي تقرر نقلها إلى فرع مصلحة الطب الشرعي في الإسماعيلية، للتعرف على هوية ضاحبها وتسليمها لأسرته وفقًا للسجلات العسكرية، أو دفنها بمقابر شهداء الجيش الثالث الميداني.

وكان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس تلقى إخطارًا من العميد محمود عيد رئيس المباحث الجنائية، بالعثور على الرفات، وأنه بفحصها تبين أنها تعود لمجند دُفن بزيه العسكري، ووجدت معه متعلقاته الشخصية.​