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وكيل"محلية النواب": الشركة القابضة للقمامة ستكون مصرية 100%

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مصراوي Masrawy

وكيل"محلية النواب": الشركة القابضة للقمامة ستكون مصرية 100%

05:06 م الأحد 27 أغسطس 2017

النائب ممدوح الحسيني

كتبت- مادي غيث:قال النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم تأجيل اجتماع اللجنة مع الوزارات المعنية بتنفيذ الشركة القابضة للقمامة إلى يوم 20 سبتمبر المقبل؛ لتقديم اللوائح والأسس والمعايير التى ستقوم عليها الشركة القابضة للقمامة وطريقة تمويلها.وأضاف الحسيني، في تصريحات لمصراوي، الأحد، أنه في أخر اجتماع مع الوزارات لم يكونوا واضحين المعالم لذلك تم التأجل حتى يستطيعوا الإجابة على جميع الأسئلة الخاصة بإنشاء الشركة القابضة للقمامة.وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى، أن الشركة القابضة للقمامة سيكون لها أفرع في جميع المحافظات، كما أنه لن يكون هناك مستثمرين أجانب داخل الشركة بل ستكون مصرية فقط، بمعنى أن إذا أراد مستثمرين مصريين المشاركة في الشركة سيكون وفقًا للائحة وقوانين وأسس خاصة قائلًا"الشركة هتكون مصرية 100%".وكان هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أعلن رسمياً عن إنشاء الشركة القابضة للنظافة، خلال المؤتمر الذي عُقد في مقر محافظة القاهرة يوليو الماضي بحضور خالد فهمي، وزير البيئة، وأشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، ومحافظين القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.وأضاف الشريف، أنه سيتم التنسيق مع وزارة قطاع الأعمال للحصول على خبرتها لتأسيس الشركة وإعداد دراسات الجدوى المطلوبة في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة. يشار إلى أن وزارتي التنمية المحلية والبيئة، انهت الدراسات اللازمة لإنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات القمامة، بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه في أول يونيو الماضي على فكرة إنشاء الشركة القابضة، لإنشاء تلك الشركات خلال 3 أشهر.و كان "مصراوي" قد نشر في 27 أبريل الماضي، بنشر الملامح الأولى لقرار تأسيس الشركة القابضة للقمامة على مستوى المحافظات.وجاء في التقرير المنشور بعنوان " التنمية المحلية تدرس إنشاء شركة قابضة للنظافة لإنهاء أزمة القمامة"، أن الشركة القابضة للنظافة يكون لها فروع في كافة المحافظات، تتولى تلك الشركة مهمة إدارة منظومة النظافة وتكون شركة وطنية بديلة عن الشركات الأجنية التي تولت إدارة منظومة النظافة في الفترة السابقة.وكان شحاته المقدس، نقيب جامعي القمامة، أوضح في تصريحات خاصة الأحد الماضي، أن مجلس النواب ناقش فكرة إنشاء شركة قابضة للقمامة، وتم الموافقة عليها، ودخلت في حيز التنفيذ. وتابع: " كما أن جامعي القمامة سيكونوا جزءًا من الشركة، ولهم نسبة في أرباحها، حيث أنه يوجد ما يقرب من 7 آلاف شركة قمامة في سيتم إدخالها ضمن نطاق الشركة القابضة للقمامة".

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