منافس ميركل في المستشارية يتهمها بالبط في الرد على "استفزازات" أردوغان

برلين - (د ب أ):

اتهم مارتن شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا لمنصب المستشارية، المستشارة انجيلا ميركل، بالبطء الشديد في الرد على استفزازات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وفي اللقاء الصيفي مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) تساءل، زعيم الحزب الاشتراكي، اليوم الأحد:" كم المدة التي سنقف فيها دون أن نحرك ساكنا والسيد اردوغان يضللنا؟"، وذلك في إشارة إلى حالة الصحفي الألماني التركي دينيز يوجيل المحبوس في تركيا إلى جانب ألمان آخرين.

من ناحية أخرى، اتهم الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، المستشارة الألمانية بالانفصال عن الواقع وفقدان الصلة مع المواطنين.

وقال شولتس إن ميركل تستغل " البنية التحتية للحكومة الألمانية، بثمن بخس، للتوجه جوا إلى فعالياتها الانتخابية".

وأضاف الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، أن الكثير من الناس لديهم انطباع بأن " انجيلا ميركل منفصلة عن الواقع".

وفيما يتعلق بالنقاش الدائر حول حظر سير سيارات الديزل في المناطق الملوثة بأكسيد النيتروجين، قال شولتس:" بطبيعة الحال نحن لا نزال نحتاج إلى محركات الاحتراق لفترة طويلة جدا جدا".

وأضاف شولتس أنه بدلا من إدانة التقنية على نحو غير مدروس، فإن الأفضل الاستثمار في تحسين تقنية الديزل، وأشار إلى أنه ثمة تباعد كبير في الرؤية الخاصة بهذه المسألة بين تحالف ميركل المسيحي وبين حزب الخضر " ولا شيء يمكن أن يكون أسوأ من هذا بالنسبة لائتلاف بين المسيحيين والخضر".