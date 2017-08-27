لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 215 متهماً بقضية "كتائب حلوان" لـ 23 أكتوبر

كتب- أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 215 متهماً من جماعة الإخوان بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها المعروفة إعلاميا باسم "كتائب حلوان "، لجلسة 23 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال سماع الشهود، ولحضور الباحث الاجتماعي لوضع تقريره بخصوص الأحداث الخمسة.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية مصطفي شوقي، وأيمن القاضي، وأحمد رضا.

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.