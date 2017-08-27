مصدر أمني ينفي هدم مسجد في إمبابة (صور)
مصدر أمني ينفي هدم مسجد في إمبابة (صور)
05:03 م الأحد 27 أغسطس 2017
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. "عكاشة" يصل مجلس الدولة على كرسي متحرك
كتب - محمد شعبان:
نفى مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة، ما تردد عن هدم أحد المساجد بمنطقة إمبابة، اليوم الأحد.
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر انتشار قوات الجيش والشرطة بتلك المنطقة معلقين عليها "تأمين عملية هدم مسجد الصلاح".
المصدر أكد في تصريحات لمصراوي، أن حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق متواجدة بتلك المنطقة حاليا؛ لإزالة حالات التعدي على شريط قطار السكة الحديد.
كما أوضح المصدر، أن المسجد سالف الذكر سيتم تسليمه إلى وزارة الأوقاف؛ تمهيدا إلى نقله لمكان آخر وذلك ضمن أعمال مشروع الخط الثالث من مترو الأنفاق، مؤكدا "الموضوع قدامه كتير مش في يوم وليلة".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
لسوء معاملتها.. ربة منزل تحرق جثة زوجها بعد قتله أثناء نومه
-
مصرع طفل غرقا بنهر النيل في الجيزة
-
بعد وفاته داخل قسم الهرم.. التحريات: "كان متسجل باسم ابن عمه"
-
عن جريمة "العاشقة والساطور".. مصدر أمني: سيدة قطعت جسد الضحية في 7
إعلان
إعلان