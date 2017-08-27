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مصدر أمني ينفي هدم مسجد في إمبابة (صور)

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني ينفي هدم مسجد في إمبابة (صور)

05:03 م الأحد 27 أغسطس 2017

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كتب - محمد شعبان:

نفى مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة، ما تردد عن هدم أحد المساجد بمنطقة إمبابة، اليوم الأحد.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر انتشار قوات الجيش والشرطة بتلك المنطقة معلقين عليها "تأمين عملية هدم مسجد الصلاح".

المصدر أكد في تصريحات لمصراوي، أن حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق متواجدة بتلك المنطقة حاليا؛ لإزالة حالات التعدي على شريط قطار السكة الحديد.

كما أوضح المصدر، أن المسجد سالف الذكر سيتم تسليمه إلى وزارة الأوقاف؛ تمهيدا إلى نقله لمكان آخر وذلك ضمن أعمال مشروع الخط الثالث من مترو الأنفاق، مؤكدا "الموضوع قدامه كتير مش في يوم وليلة".

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