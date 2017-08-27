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الأوقاف تعلن زيادة لحوم صكوك الأضاحي لـ250 طنًا

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مصراوي Masrawy

الأوقاف تعلن زيادة لحوم صكوك الأضاحي لـ250 طنًا

04:55 م الأحد 27 أغسطس 2017

الأوقاف تعلن زيادة لحوم صكوك الأضاحي لـ250 طنًا

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مضاعفة كميات لحوم صكوك الأضاحي لتصل إلى 250 طنًا كدفعة أولى قابلة للزيادة خلال العام الهجري 1438هــ .

وستبدأ وزارة الأوقاف توزيع لحوم الأضاحي على القرى والمناطق الأكثر فقرا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، طبقا لقاعدة البيانات التي أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي.

ووجه وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة الشكر والتقدير لوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير جميع الكميات المطلوبة من صكوك الأضاحي هذا العام بسهولة ويسر.

وقدمت وزارة الأوقاف، الشكر لجميع من أولوها ثقتهم من أهل الفضل، داعية لهم بالقبول.

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