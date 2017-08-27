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مصرع 4 في حادث تصادم سيارتين بالفيوم "صور"

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مصراوي Masrawy

مصرع 4 في حادث تصادم سيارتين بالفيوم "صور"

04:54 م الأحد 27 أغسطس 2017

السيارة المحطة

الفيوم- حسين فتحي:

لقي 4 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم سيارتين ملاكي، وربع نقل على طريق "القاهرة - الفيوم".

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية بالحادث.

تبين من المعاينة التي أجراها الرائد وائل عبدالحي، رئيس مباحث طامية، أن تصادم وقع بين السيارتين " 36088 نفل الفيوم" قيادة "أحمد شعبان السيد" والسيارة رقم "55361 ملاكي الفيوم" قيادة "أكرم إبراهيم محمد"، وكان برفقته كلًا من "سيد عبدالغفار محمد" 61 عامًا، ضابط سابق بالمعاش، و"محمد رجب سعيد" 50 عامًا، عامل، و"سيد عبداللطيف حسين" 58 عامًا، مدير جمعية زراعية، وجميعم يقيمون بقرية الكعابي التابعة لمركز سنورس، والذين توفوا في الحادث.

أشارت التحريات إلى السيارة الأولى كانت تسير بسرعة جنونية، وأثناء محاولة تخطيها في المسافة الواقعة بين نقطة تفتيش كوم أوشيم، ومحطة الرسوم اتجاه القاهرة، اصطدمت بها من الخلف، ما تسبب في تحطمها ومقتل من بداخلها.

ونقل جثث المتوفين الأربعة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة طامية التي تتولى التحقيق.

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