تجديد حبس 237 من "أولتراس زملكاوي" في أحداث استاذ برج العرب

الإسكندرية - محمد عامر:

قضت محكمة جنح العامرية بالإسكندرية، بتجديد حبس 237 مشجعًا من جماهير نادي الزمالك "أولتراس الوايت نايتس" لمدة شهر على خلفية تورطهم في أعمال العنف والشغب، في ملعب برج العرب عقب لقاء الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ودع على إثرها الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقررت نيابة غرب الإسكندرية الكلية، قررت إحالة القضية رقم 9924 لسنة 2017، جنح العامرية ثاني والمتهم فيها 237 مشجعًا زملكاويًا للنيابة العسكرية، وواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعات "أولتراس وحيازة تذاكر مزورة وشماريخ و قمصان تحمل عبارات مسيئة".

وأمر قاضي معارضات الدخيلة بتجديد حبس المتهمين 15 يومًا، عقب حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بقرار من المستشار سعيد عبدالمحسن، رئيس نيابة غرب الإسكندرية، لثبوت تورطهم في أعمال عنف، حيث توجه فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد نوار رئيس نيابة أول العامرية، إلى مقر مديرية الأمن للتحقيق معهم بتهمة إثارة الشغب وإحداث تلفيات بإستاد برج العرب، وتم تفريغ الفيديوهات وطلب تحريات الأمن الوطنى والاستعلام عن هوية المقبوض عليهم.