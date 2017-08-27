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ضبط 169 ألف مخالفة مرورية و17 سائقا تحت تأثير المخدرات

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مصراوي Masrawy

ضبط 169 ألف مخالفة مرورية و17 سائقا تحت تأثير المخدرات

04:46 م الأحد 27 أغسطس 2017

ضبط 169 ألف مخالفة مرورية و17 سائقا تحت تأثير المخدرات

مخالفة مرورية

كتب - علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري.

واستهدفت الحملات – التي أشرف عليها اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور على مدى 5 أيام – تكثيف التواجد المروري على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 168 ألفا و525 مخالفة مرورية متنوعة وحجز 593 سيارة مخالفة وضبط 4 آلاف و154 مخالفة متنوعة لدارجات نارية وحجز ألفين دراجة نارية مخالفة.

كما تم ضبط 774 مخالفة متنوعة في مجال ضبط المخالفات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري.

كما أسفرت جهود الحملات، التي شنت بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير الخمور أو المخدرات بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، عن ضبط 17 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الخروج على القانون.

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مصراوي Masrawy

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