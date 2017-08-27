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دفاع "عز": سنطعن على حُكم "زينة".. ومحامي الفنانة: سأقاضيه

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مصراوي Masrawy

دفاع "عز": سنطعن على حُكم "زينة".. ومحامي الفنانة: سأقاضيه

04:41 م الأحد 27 أغسطس 2017

كتب – محمود السعيد:قال المحامي عمر عبد الرحمن، دفاع الفنان أحمد عز، إن الحُكم الصادر برفض بطلان حُكم ثبوت طفلي زينة له، يجوز الطعن عليه.وأكد "عبد الرحمن" في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أنه بعد اطلاعه على حيثيات الحُكم سيتقدم بالطعن بالطرق القانونية المقررة لذلك التي فضَّل عدم ذكرها، حرصًا على مصلحة موكله.من جانبه، قال المحامي معتز الدكر، دفاع الفنانة زينة، إن الحُكم الصادر أصبح نهائيًا باتًا ولا يجوز الطعن عليه.وأضاف "الدكر" في تصريحات لمصراوي، أنه إذا حاول دفاع أحمد عز، الطعن بأي شكل على الحُكم الصادر سيقاضيه بتهمة استغلال "حق التقاضي".وأشار دفاع الفنانة زينة، أنه لم يتبق دعاوى بين الطرفين سوى دعوى الخلع التي تنظر بجلسة 24 سبتمبر المقبل.وقضت محكمة استئناف اﻷسرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من الفنان أحمد عز، على الحكم الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر، برفض بطلان حُكم ثبوت نسب الطفلين "عز الدين" و"زين الدين" توأم الفنانة زينة له.كانت محكمة استئناف الأسرة قد قضت في 13 يناير 2016 بتأييد حكم أول درجة بثبوت نسب توأم الفنانة زينة للفنان أحمد عز، وأسست المحكمة حكمها على شهادة شهود الفنانة زينة الذين قالوا إن "عز" و"زينة" قد تزوجا في حفل بفيلا شقيقتها "نسرين" بالرحاب.

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