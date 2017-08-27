بعثة الحج: تغيب حاجّة مصرية واتصالات مستمرة مع السلطات السعودية للعثور عليها

القاهرة- (أ ش أ):

واصل الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس بعثة الحج الرسمية جولاته بفنادق مكة للاطمئنان على حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح الوزير أن هناك اهتماما كبيرا بحجاج القرعة الذين يبلغ عددهم نحو 24 ألف حاج، موزعين على 24 فندقا.. واضاف أن هناك متابعة وقتية مع البعثة الطبية للاطمئنان على حجاجنا والأوضاع مستقرة حتى الآن.مشيرا الى أن هناك حاجة تغيبت ويتم التواصل مع السلطات السعودية ومسئولي وزارة الداخلية المتواجدي فى مكة وقومون بالتواصل مع السطات لحين العثور عليها.

وأوضح بيان لوزارة الاسكان أن الدكور مدبولي تفقد عددا من فنادق حجاج القرعة التى تشرف عليها وزارة الداخلية ودخل الغرف وأجرى حوارا مع عدد من الحجاج للتعرف على احتياجاتهم، وأشار إلى أن البعثة تقدم خدمات متميزة وقد اشاد الحجاج المصريون بالاقامة والخدمات المقدمة والرعاية الطبية المتوافرة على مدى الـ24 ساعة.

ومن جانبه قال اللواء عمرو لطفى مساعد وزير الداخلية، ورئيس بعثة القرعة أن هناك اهتماما شديدا بتوفير مختلف الخدمات حيث تم توفير اتوبيسات لنقل الحجيج من الفنادق الى الحرم وهناك 26 واعظا موزعين على فنادق البعثة ويعقدون ندوات مع الحجاج لشرح المناسك.

وزار الدكتور مصطفى مدبولى مقر بعثة حجاج السياحة، بفندق الشهداء وحجاج السياحة بفندق شرق مكة واستمع لمطالب عدد من الحجاج وكلف بتلبيتها.. ويصل عدد حجاج السياحة ال نحو 36 ألفا، وأوضح وزير الاسكان أن جولات اليوم تم تخصيصها للمرور على فنادق القرعة والبعثات الطبية المخصصة لهم واشاد الحجاج بمستوى الخدمة المقدمة لهم، مشيرا إلى أن هناك شكاوى ومطالب فردية بزيادة أعداد الاتوبيسات التى تقل الحجاج من الفندق للحرم وتم التكليف بذلك على الرغم من صعوبة سير الاتوبيسات فى الشوارع المحيطة بالحرم نظرا لغلق معظمها والزحام الشديد.